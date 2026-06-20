Saint-Malo

Aventure dessinés

Digue de Rochebonne Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Horizons maritimes

Le sillon mythique, architecture, passants, plagistes.

Nous profiterons de l’étendue d’horizon, d’un paysage éphémère en constant changement pour travailler les étendues de mer et de ciel, jusqu’aux ruelles de la cité corsaire pour nous initier à la perspective et aux proportions architecturales.

Comment développer sa palette de bleus, ses gris coloré, ses outremers ?

Créer des transparences à l’aquarelle ?

Comment croquer les passants, les plagistes en mouvement ?

Comment débuter en perspective .

Digue de Rochebonne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 78 61 44

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English :

L’événement Aventure dessinés Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel