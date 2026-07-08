CONCERT BIRDBOX Saint-Malo
mardi 21 juillet 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
CONCERT BIRDBOX
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
BirdBøx constitue une alchimie vocale rare entre un chanteur et deux choristes ; une batterie volontiers tellurique, les peaux sonnent comme des tambours, et une guitare tout en ornementations, touches de couleur finement déposées.
BirdBøx est cet oiseau insaisissable qui nous accompagne et revient se poser sur notre épaule jour après jour. .
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45
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English :
L’événement CONCERT BIRDBOX Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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