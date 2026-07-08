Informations pratiques

Saint-Malo

CONCERT BIRDBOX

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

BirdBøx constitue une alchimie vocale rare entre un chanteur et deux choristes ; une batterie volontiers tellurique, les peaux sonnent comme des tambours, et une guitare tout en ornementations, touches de couleur finement déposées.

BirdBøx est cet oiseau insaisissable qui nous accompagne et revient se poser sur notre épaule jour après jour. .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

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English :

L’événement CONCERT BIRDBOX Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel