Sortie adultes / seniors : découverte de la cité d’Alet, Cité d’Alet, Saint-Malo
jeudi 9 juillet 2026 · Cité d'Alet · Saint-Malo
Informations pratiques
Sortie adultes / seniors : découverte de la cité d’Alet Jeudi 9 juillet, 09h00 Cité d’Alet Ille-et-Vilaine
12€ ou 6€ carte SORTIR ! + adhésion à l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00
Découverte de la cité d’Alet
Venez découvrir la presqu’ile d’Alet à Saint-Servan-sur-Mer !
Au programme : balade libre dans Saint-Malo le matin, pique-nique, puis visite guidée de la presqu’île d’Alet avec la guide Anne-Isabelle Gendrot. (environ 2h)
Surplombant la Rance, la presqu’île de la Cité d’Alet fut le site originel de Saint-Malo. Entre les vestiges de l’ancienne cité gallo-romaine, les fortifications de Vauban et le Mémorial de la Seconde Guerre Mondiale, blockhaus aménagé en musée, cette promenade est une invitation à la découverte d’un haut lieu chargé d’histoire.
Trajet en train – horaires à définir – prévoir un pique-nique
Inscriptions à l’accueil de l’association UNIQUEMENT / réservé aux adhérents de l’association 3 Regards – Léo Lagrange
Cité d’Alet Cité d’Alet Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne
Au programme : balade libre dans Saint-Malo le matin, pique-nique, puis visite guidée de la presqu’île d’Alet avec la guide Anne-Isabelle Gendrot. (environ 2h)
Asso 3 Regards – Léo Lagrange
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