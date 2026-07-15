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AGENDA · Saint-Malo

Braderie de Saint-Servan Saint-Servan Saint-Malo

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Servan · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Saint-Servan
Adresse
Rue Ville Pépin
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Braderie de Saint-Servan

Saint-Servan Rue Ville Pépin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01

Chaque été, la braderie de Saint-Servan anime les rues du quartier et rassemble habitants, visiteurs et commerçants dans une ambiance conviviale.   .

Saint-Servan Rue Ville Pépin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Braderie de Saint-Servan Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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