Braderie de Saint-Servan Saint-Servan Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Braderie de Saint-Servan

Saint-Servan Rue Ville Pépin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Chaque été, la braderie de Saint-Servan anime les rues du quartier et rassemble habitants, visiteurs et commerçants dans une ambiance conviviale. .

Saint-Servan Rue Ville Pépin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Braderie de Saint-Servan Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel