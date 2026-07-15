Braderie de Saint-Servan Saint-Servan Saint-Malo
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Servan · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Braderie de Saint-Servan
Saint-Servan Rue Ville Pépin Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Chaque été, la braderie de Saint-Servan anime les rues du quartier et rassemble habitants, visiteurs et commerçants dans une ambiance conviviale. .
Saint-Servan Rue Ville Pépin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie de Saint-Servan Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Théâtre d’ombres Intra-Muros Saint-Malo 15 juillet 2026
- Du sable sur les planches Intra-muros Saint-Malo 16 juillet 2026
- Le Lys sous l’érable au Fort du Petit Bé Saint-Malo 16 juillet 2026
- Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi Intra Muros Saint-Malo 16 juillet 2026
- Braderie et vide-grenier de Paramé Paramé Saint-Malo 18 juillet 2026