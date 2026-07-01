Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Imbreizhtigation enquête jacques Cartier

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Activité Imbreizhtigation avec la compagnie au 36ème Dessous.

Bienvenue dans le monde du mystère et du suspense ! La carte de Jacques Cartier a été volée. Interrogez les suspects, déchirez les indices à vous de mener l’enquête pour découvrir le coupable.

Durée 1 h 30. À partir de 8 ans. .

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44

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English :

L’événement Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel