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Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo

mercredi 22 juillet 2026 · Rue David Mac Donald Stewart · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue David Mac Donald Stewart
Adresse
Manoir Jacques Cartier
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Imbreizhtigation enquête jacques Cartier

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Activité Imbreizhtigation avec la compagnie au 36ème Dessous.

Bienvenue dans le monde du mystère et du suspense ! La carte de Jacques Cartier a été volée. Interrogez les suspects, déchirez les indices à vous de mener l’enquête pour découvrir le coupable.

Durée 1 h 30. À partir de 8 ans.   .

Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44 

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English :

L’événement Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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