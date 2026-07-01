Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo
mercredi 22 juillet 2026 · Rue David Mac Donald Stewart · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Imbreizhtigation enquête jacques Cartier
Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Activité Imbreizhtigation avec la compagnie au 36ème Dessous.
Bienvenue dans le monde du mystère et du suspense ! La carte de Jacques Cartier a été volée. Interrogez les suspects, déchirez les indices à vous de mener l’enquête pour découvrir le coupable.
Durée 1 h 30. À partir de 8 ans. .
Rue David Mac Donald Stewart Manoir Jacques Cartier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44
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English :
L’événement Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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