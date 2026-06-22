Informations pratiques

Saint-Malo

HAPPY DRAPEAUX

Rue Bougainville Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31

Viens avec ton imagination pour créer un drapeau avec Héléna Blanchard. Tout est fourni pour un moment de dessin, de couleur, de bonne humeur, proposé par l’association Coef180 ! Ton drapeau accompagnera les marionnettes géantes lors de la grande parade du 13 septembre ! .

Rue Bougainville Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 45 70 43

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English :

L’événement HAPPY DRAPEAUX Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel