HAPPY DRAPEAUX Saint-Malo
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
HAPPY DRAPEAUX
Rue Bougainville Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31
Viens avec ton imagination pour créer un drapeau avec Héléna Blanchard. Tout est fourni pour un moment de dessin, de couleur, de bonne humeur, proposé par l’association Coef180 ! Ton drapeau accompagnera les marionnettes géantes lors de la grande parade du 13 septembre ! .
Rue Bougainville Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 45 70 43
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English :
L’événement HAPPY DRAPEAUX Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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