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AGENDA · Saint-Malo

HAPPY DRAPEAUX Saint-Malo

mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Bougainville
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

HAPPY DRAPEAUX

Rue Bougainville Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31

Viens avec ton imagination pour créer un drapeau avec Héléna Blanchard. Tout est fourni pour un moment de dessin, de couleur, de bonne humeur, proposé par l’association Coef180 ! Ton drapeau accompagnera les marionnettes géantes lors de la grande parade du 13 septembre !   .

Rue Bougainville Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 45 70 43 

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English :

L’événement HAPPY DRAPEAUX Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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