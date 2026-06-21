CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Malo

CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Laissez-vous envoûter par les histoires et superstitions d’un Québec maritime méconnu. Embarquez avec un capitaine poète qui chante les tempêtes et les naufrage du fleuve. .

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32

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English :

L’événement CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel