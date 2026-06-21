CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo
CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Malo
CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Laissez-vous envoûter par les histoires et superstitions d’un Québec maritime méconnu. Embarquez avec un capitaine poète qui chante les tempêtes et les naufrage du fleuve. .
Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONTES MARITIMES ET CHANTS DU FLEUVE SAINT-LAURENT Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- LE CINÉMA DU QUÉBEC UNE FEMME RESPECTABLE Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo 2 juillet 2026
- Concert canto général Église Saint-Jean l’Évangéliste Saint-Malo 5 juillet 2026
- ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) Saint-Malo 6 juillet 2026
- Festival Folklores du Monde Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Saint-Malo 7 juillet 2026
- Gym Suédoise sur la plage devant le bar la caravelle Saint-Malo 8 juillet 2026