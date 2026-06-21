ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) Saint-Malo

Saint-Malo

ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS

Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) 19 Rue de la Chaussée Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

En ce début d’été, l’Atelier de Reliure de Rochebonne organise un stage réalisation d’un support carnet de voyages , à l’intention des jeunes collégiens, seuls ou accompagnés d’un grand-parent ou d’un parent.

Au programme toutes les étapes nécessaires à la création d’un carnet de voyage couverture des cartons, couverture des cahiers… L’essentiel des fournitures et outils sera fourni. Possibilité de déjeuner en commun sur place.

8x participants maximum *Autorisation parentale demandée. .

Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) 19 Rue de la Chaussée Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 18 07 16

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English :

L’événement ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel