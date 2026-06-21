ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) Saint-Malo
ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) Saint-Malo lundi 6 juillet 2026.
Saint-Malo
ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS
Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) 19 Rue de la Chaussée Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06
En ce début d’été, l’Atelier de Reliure de Rochebonne organise un stage réalisation d’un support carnet de voyages , à l’intention des jeunes collégiens, seuls ou accompagnés d’un grand-parent ou d’un parent.
Au programme toutes les étapes nécessaires à la création d’un carnet de voyage couverture des cartons, couverture des cahiers… L’essentiel des fournitures et outils sera fourni. Possibilité de déjeuner en commun sur place.
8x participants maximum *Autorisation parentale demandée. .
Pôle Surcouf 1er étage (salle 113) 19 Rue de la Chaussée Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 18 07 16
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English :
L’événement ATELIER CARNET DE VOYAGES POUR ADOS Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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