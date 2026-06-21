LE CINÉMA DU QUÉBEC UNE FEMME RESPECTABLE Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo jeudi 2 juillet 2026.

Saint-Malo

LE CINÉMA DU QUÉBEC UNE FEMME RESPECTABLE

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

La Maison du Québec vous propose une projection dans le cadre de sa programmation de l’été. Le jeudi 2 juillet, venez voir le film

Une Femme Respectable , de Bernard Émond à 20h. Toutes les séances sont gratuites !

Résumé Séparée de son mari depuis onze ans, Rose l’accueille chez elle à la mort de sa compagne. Il revient avec les trois filles nées de sa seconde union. Menant une vie exemplaire, Rose est tiraillée entre le devoir, sa foi catholique et des désirs inavouables.

Derrière cette façade austère se dévoile une femme profondément humaine. .

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32

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English :

L’événement LE CINÉMA DU QUÉBEC UNE FEMME RESPECTABLE Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel