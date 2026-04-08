Festival Folklores du Monde Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Saint-Malo

Saint-Malo

Festival Folklores du Monde

Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Dans les rues d’Intra-Muros et à Paramé Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-07

30ème édition

En 2026, c’est la 30ème édition des Folklores du Monde, du 7 au 12 juillet, le Festival international des musiques et danses du monde, nous donne rendez-vous à Saint-Malo pour, à nouveau, une programmation riche et variée.

Des animations dans les quartiers de Saint-Malo et dans les communes partenaires. Et également, des stages, une exposition … et bien d’autres animations !

Programme complet sur le site du festival

Billetterie pour les spectacles en soirée disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo .

Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Dans les rues d’Intra-Muros et à Paramé Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 29 93

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English :

L’événement Festival Folklores du Monde Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel