Festival Folklores du Monde Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Saint-Malo
Festival Folklores du Monde Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Saint-Malo mardi 7 juillet 2026.
Saint-Malo
Festival Folklores du Monde
Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Dans les rues d’Intra-Muros et à Paramé Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-07
30ème édition
En 2026, c’est la 30ème édition des Folklores du Monde, du 7 au 12 juillet, le Festival international des musiques et danses du monde, nous donne rendez-vous à Saint-Malo pour, à nouveau, une programmation riche et variée.
Des animations dans les quartiers de Saint-Malo et dans les communes partenaires. Et également, des stages, une exposition … et bien d’autres animations !
Programme complet sur le site du festival
Billetterie pour les spectacles en soirée disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo .
Théâtre de l’hermine 6 Place Bouvet Dans les rues d’Intra-Muros et à Paramé Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 29 93
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English :
L’événement Festival Folklores du Monde Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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