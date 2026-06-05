La Hora del Vermut Las Delicadezas Saint-Malo
La Hora del Vermut Las Delicadezas Saint-Malo mercredi 24 juin 2026.
Saint-Malo
La Hora del Vermut
Las Delicadezas 3 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, nous vous invitons à découvrir plusieurs Vermuts espagnols, soigneusement sélectionnés entre traditions, savoir-faire et arômes uniques.
Au programme
L’histoire du Vermut Découvrez ses origines, son héritage culturel et son rôle essentiel dans les moments de convivialité.
Découverte des profils aromatiques Reconnaître les arômes et les particularités de 8 variétés de Vermut.
L’art des accords Vermuts & Mets Savoir sublimer vos apéritifs avec des tapas qui mettront en valeur votre vin.
Une atmosphère intime, propice à l’échange, vous permettra de découvrir cet apéritif d’exception
Soirée en petit comité 6 participants maximum
Réservation obligatoire .
Las Delicadezas 3 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 82 75 04 71
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English :
L’événement La Hora del Vermut Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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