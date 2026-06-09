Saint-Malo

Concert caritatif Bipos Let’s Go !

53 rue de la Ville es Cours Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Bonjour !

Bipos Let’s Go !, l’association malouine des troubles de l’humeur (troubles bipolaires et unipolaires) , vous propose la 2e édition de la soirée CONCERT, qui aura lieu dans le chouette resto de Luc, Cours O Bistrot !

Au programme

– Lalia et sa harpe

– Sonik, le duo guitare voix et ses reprises pop

– In medi@s res et ses slams

– Sooo et ses compos françaises

– Sooo Cosmic, le groupe de 6, et ses reprises jazz pop rock.

Luc vous propose sur place boissons et planches apéro.

L’entrée est à prix libre (1euro minimum). L’argent récolté sera intégralement reversé à Bipos Let’s Go ! pour financer des activités pour ses membres.

Venez nombreux.ses !!! .

53 rue de la Ville es Cours Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 15 63 23 78

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English :

L’événement Concert caritatif Bipos Let’s Go ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel