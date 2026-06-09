Concert caritatif Bipos Let’s Go ! Saint-Malo
Concert caritatif Bipos Let’s Go ! Saint-Malo vendredi 26 juin 2026.
Saint-Malo
Concert caritatif Bipos Let’s Go !
53 rue de la Ville es Cours Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Bonjour !
Bipos Let’s Go !, l’association malouine des troubles de l’humeur (troubles bipolaires et unipolaires) , vous propose la 2e édition de la soirée CONCERT, qui aura lieu dans le chouette resto de Luc, Cours O Bistrot !
Au programme
– Lalia et sa harpe
– Sonik, le duo guitare voix et ses reprises pop
– In medi@s res et ses slams
– Sooo et ses compos françaises
– Sooo Cosmic, le groupe de 6, et ses reprises jazz pop rock.
Luc vous propose sur place boissons et planches apéro.
L’entrée est à prix libre (1euro minimum). L’argent récolté sera intégralement reversé à Bipos Let’s Go ! pour financer des activités pour ses membres.
Venez nombreux.ses !!! .
53 rue de la Ville es Cours Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 15 63 23 78
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English :
L’événement Concert caritatif Bipos Let’s Go ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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