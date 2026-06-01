Archéologie sous-marine en baie de Saint-Malo, Village de l’archéologie de Saint-Malo / Tour Solidor, Saint-Malo
Archéologie sous-marine en baie de Saint-Malo, Village de l’archéologie de Saint-Malo / Tour Solidor, Saint-Malo samedi 13 juin 2026.
Archéologie sous-marine en baie de Saint-Malo 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Saint-Malo / Tour Solidor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
L’Association pour le développement des recherches en archéologie maritime (ADRAMAR) est spécialisée dans l’étude du patrimoine archéologique maritime. Dans cet atelier, le public est invité à découvrir les méthodes déployées par les archéologues sous-marins, la richesse du patrimoine immergé de la baie de Saint-Malo et les résultats des opérations archéologiques menées par l’association.
Village de l’archéologie de Saint-Malo / Tour Solidor solidor Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne Saint-Malo vous donne rendez-vous avec son histoire
À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Musée d’Histoire de Saint-Malo a convié l’Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime (ADRAMAR) et le CERAA (Centre Régional d’Archéologie d’Alet) pour un village de l’archéologie et proposer des rencontres et animations, samedi 13 et dimanche 14 juin à la Tour Solidor, de 10 h à 18 h.
L’Association pour le développement des recherches en archéologie maritime (ADRAMAR) est spécialisée dans l’étude du patrimoine archéologique maritime. Dans cet atelier, le public est invité à les la…
© T. Seguin/ADRAMAR
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