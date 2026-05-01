Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot Hôtel Alba Saint-Malo

Saint-Malo

Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot

Hôtel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Vous l’avez adorée en mars… elle revient pour célébrer l’été avec nous !

Suite à l’incroyable succès de notre première session, l’hôtel Alba a l’immense joie d’accueillir à nouveau la talentueuse @flore_beslot pour une nouvelle soirée acoustique envoûtante sur la Digue du Sillon.

Vous l’avez réclamée, Flore est de retour pour un set Guitare & Voix envoûtant ! Laissez sa voix cristalline sublimer votre soirée de juin face à l’océan. Le programme parfait pour votre samedi s’installer face à l’horizon, savourer nos nouveaux cocktails signatures autour d’une belle planche, et se laisser porter par la musique. Un pur moment de convivialité vous attend ! .

Hôtel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 37 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel