Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot Hôtel Alba Saint-Malo
Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot Hôtel Alba Saint-Malo samedi 30 mai 2026.
Saint-Malo
Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot
Hôtel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vous l’avez adorée en mars… elle revient pour célébrer l’été avec nous !
Suite à l’incroyable succès de notre première session, l’hôtel Alba a l’immense joie d’accueillir à nouveau la talentueuse @flore_beslot pour une nouvelle soirée acoustique envoûtante sur la Digue du Sillon.
Vous l’avez réclamée, Flore est de retour pour un set Guitare & Voix envoûtant ! Laissez sa voix cristalline sublimer votre soirée de juin face à l’océan. Le programme parfait pour votre samedi s’installer face à l’horizon, savourer nos nouveaux cocktails signatures autour d’une belle planche, et se laisser porter par la musique. Un pur moment de convivialité vous attend ! .
Hôtel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Apéros Concert d’Alba x Flore Beslot Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Les Animations du Bercail mai Le Bercail Saint-Malo 12 mai 2026
- Récital Jeux d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo 14 mai 2026
- Récital : Jeux d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo 14 mai 2026
- Croisière Chateaubriand destination Le Prat avec animation musicale Saint-Malo 15 mai 2026
- Adeline Fleury Ici, les miracles ont un goût de ciel La Grande Passerelle Saint-Malo 15 mai 2026