Ateliers de la maison de l’habitat, Maison de l’habitat, Saint-Malo
Ateliers de la maison de l’habitat, Maison de l’habitat, Saint-Malo mardi 9 juin 2026.
Ateliers de la maison de l’habitat Mardi 9 juin, 16h00 Maison de l’habitat Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
La Maison de l’habitat propose, tout au long de l’année, différents ateliers à destination des habitants du territoire, afin de leur apporter une information gratuite, fiable et éclairée.
- Copropriétés : agir avant qu’il ne soit trop tard
Mardi 9 juin à 16h00
Renseignements et inscriptions :
https://www.pays-stmalo.fr/actualites/les-ateliers-de-la-maison-de-lhabitat/
infoenergie@pays-stmalo.fr
02 99 21 17 26
Maison de l’habitat 23 avenue Anita Conti – 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « infoenergie@pays-stmalo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 21 17 26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pays-stmalo.fr/actualites/les-ateliers-de-la-maison-de-lhabitat/ »}] [{« link »: « https://www.pays-stmalo.fr/actualites/les-ateliers-de-la-maison-de-lhabitat/ »}, {« link »: « mailto:infoenergie@pays-stmalo.fr »}]
Copropriétés : agir avant qu’il ne soit trop tard
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