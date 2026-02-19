La fête des Corsaires Intra-Muros Saint-Malo

La fête des Corsaires

Intra-Muros Divers lieux de la ville Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Découvrez les personnages historiques de Saint-Malo, revivez des temps forts de l’histoire malouine… et amusez-vous à travers la ville !

Telle est la promesse de cette fête organisée par des passionnés, de la cité… et du jeu ! Cette année, deux Malouins méconnus ayant fait le voyage au Pérou seront à l’honneur Jean-Baptiste Besnard de La Harpe (un explorateur crédité de la découverte de Little Rock dans l’Arkansas) et Alain Porée du Breil, seul capitaine corsaire à avoir été décoré par deux rois successifs, Louis XIV et Louis XV. Deux compagnies de reconstitution historique redonneront vie à la rue du Pélicot, la Maison du Pélicot et la Cour de la Houssaye, comme au 18e siècle. Pour la première fois également, l’espace de la Galère au château accueillera un grand jeu immersif, L’aventure inca. Entre autres réjouissances !

Samedi 13 juin 2026

Programme à venir sur le site lafetedescorsaires.fr

