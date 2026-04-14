Redécouvrir le jardin d’un érudit du XVIIIe siècle, Parc de la Briantais, Saint-Malo

Redécouvrir le jardin d’un érudit du XVIIIe siècle Samedi 6 juin, 14h30 Parc de la Briantais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Un jardin des Lumières

Au XVIIIe siècle, Michel Picot de Prémesnil, un armateur malouin érudit, crée à la Briantais un jardin des Lumières qui donne une large place à la vue.

« Dans ce riant séjour, des allées couvertes sont ménagées de manière à offrir en perspective et comme encadrés, des points de vue d’un effet magique ; on aperçoit tout à tour le port, la rade, Saint-Servan, Saint-Malo, la mer et des vaisseaux se dirigeant vers différents points. »

JOUY, Étienne de, L’ermite en province. Bretagne, Paris, 1825

Ce jardin sera profondément remanié au XIXe siècle, mais pour qui sait regarder et avec l’appui des archives historiques, il est possible de révéler les traces de ce jardin originel et son esprit.

Une balade au XVIIIe siècle

Le 6 juin, pour les Rendez-vous aux jardins sur le thème de « La vue », l’Atlas poétique de la Rance vous propose une promenade dans le temps pour le redécouvrir.

C’est donc une balade dans le parc et dans le temps que nous vous proposons. Cheminant depuis l’entrée du parc, nous irons par les avenues bordées d’arbres, séculaires pour certains, à la découverte de la porte de la mer, des statues, du kiosque de l’amour, des fabriques, de l’ancien château et de ses communs…

Parc de la Briantais rue Nogues 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Le Rosais – La Flourie Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.saint-malo.fr/mes_contacts/parc-et-domaine-de-la-briantais/ Au XVIIIe siècle un armateur malouin érudit construit un château et ses communs et créée un jardin classique avec fabriques, terrasses, balcons, labyrinthe, fontaine, statuaire et offrant deux axes principaux de vues, un sur la baie de Saint-Malo et un sur la rivière de la Rance.

Au XIXe siècle un nouveau château est construit puis agrandi pour aboutir au château actuel, des communs de style néo-normand y sont adjoints puis le jardin est redessiné dans le goût de l’époque. L’ancien château alors abandonné est aujourd’hui à l’état de ruine.

Enfin au XXe siècle l’armée allemande occupe les lieux et construit un blockhaus à proximité du château du XIXe.

En 1999, il devient propriété de la ville de Saint-Malo et est ouvert gratuitement au public.

Ce jardin que l’on pourrait croire aujourd’hui disparu, nous a cependant laissé son empreinte. il nous est possible de le révéler grâce aux archives et à l’histoire des jardins. – Bus ligne 5, arrêt la Briantais

– parking automobile gratuit

– parking vélo gratuit

Un jardin des Lumières

Porte de la mer ©Évelyne Ollivier-Lorphelin