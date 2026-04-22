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Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor La Gare Saint-Malo

Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor La Gare Saint-Malo samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Gare

Adresse : 2 Rue Nicolas Bouvier

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Malo

Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor

La Gare 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Échange participatif autour de la littérature.
Venez échanger et partager avec nous vos conseils, coups de cœur et découvertes. N’hésitez pas à amener un ou deux livres pour alimenter le rendez-vous.

À partir de 15 ans

Infos et réservations accueil du Pôle culturel 02 99 40 78 00   .

La Gare 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00 

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L’événement Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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