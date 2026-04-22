Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor La Gare Saint-Malo

Saint-Malo

Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor

La Gare 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Échange participatif autour de la littérature.

Venez échanger et partager avec nous vos conseils, coups de cœur et découvertes. N’hésitez pas à amener un ou deux livres pour alimenter le rendez-vous.

À partir de 15 ans

Infos et réservations accueil du Pôle culturel 02 99 40 78 00 .

La Gare 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

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English :

L’événement Les rendez-vous de Colette et Victor Le salon littéraire de Victor Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel