Saint-Malo

CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA

6 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Les enfants du Choeur Ribambelle du Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo et les élèves des écoles de La Nation et de La Cité seront sur scène le vendredi 29 mai au Théâtre L’Hermine avec le conte muscial Atchafalaya d’Isabelle Aboulker. .

6 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 32 25

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English :

L’événement CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel