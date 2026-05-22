CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo
CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo vendredi 29 mai 2026.
Saint-Malo
CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA
6 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Les enfants du Choeur Ribambelle du Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo et les élèves des écoles de La Nation et de La Cité seront sur scène le vendredi 29 mai au Théâtre L’Hermine avec le conte muscial Atchafalaya d’Isabelle Aboulker. .
6 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 32 25
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English :
L’événement CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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