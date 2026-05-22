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CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo

CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 6 Place Bouvet

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Saint-Malo

CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA

6 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Les enfants du Choeur Ribambelle du Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo et les élèves des écoles de La Nation et de La Cité seront sur scène le vendredi 29 mai au Théâtre L’Hermine avec le conte muscial Atchafalaya d’Isabelle Aboulker.   .

6 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 32 25 

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English :

L’événement CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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