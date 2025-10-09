Escale à vélo, Parvis Gare de Saint-Malo, Saint-Malo

Escale à vélo Jeudi 28 mai, 11h00 Parvis Gare de Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00

Rendez-vous jeudi 28 mai, de 11h à 14h, sur le parvis de la gare de Saint‑Malo, pour une animation gratuite et conviviale autour du vélo et de l’intermodalité.

Que vous soyez cycliste du quotidien, occasionnel ou simplement curieux, venez profiter de stands d’information, de conseils pratiques et d’une révision de votre vélo pour pédaler sereinement au quotidien.

Au programme :

découverte et réponses à toutes vos questions sur le service Vélo MAT,

infos pratiques sur la réservation de vélos à bord des TER,

conseils pour utiliser l’abri vélo sécurisé en gare,

focus sur les aménagements cyclables et le code vu du guidon,

et un atelier de révision vélo pour repartir en toute sérénité

Un moment ouvert à toutes et tous, pour s’informer, échanger et (re)découvrir le vélo le temps d’une escale.

Action animée par les associations Pass Mobilité, A Vélo Malo et les différents partenaires : SNCF Gares & Connexion, Région Bretagne, Saint-Malo Agglomération

Parvis Gare de Saint-Malo Gare saint-malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne

Et si vous faisiez une pause en gare pour discuter vélo ? Profitez gratuitement des conseils (sécurité, aménagement, réservation vélo + train) et d’une révision de votre vélo entre 11h et 14h.