Escale à vélo, Parvis Gare de Saint-Malo, Saint-Malo
Escale à vélo, Parvis Gare de Saint-Malo, Saint-Malo jeudi 28 mai 2026.
Escale à vélo Jeudi 28 mai, 11h00 Parvis Gare de Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00
Rendez-vous jeudi 28 mai, de 11h à 14h, sur le parvis de la gare de Saint‑Malo, pour une animation gratuite et conviviale autour du vélo et de l’intermodalité.
Que vous soyez cycliste du quotidien, occasionnel ou simplement curieux, venez profiter de stands d’information, de conseils pratiques et d’une révision de votre vélo pour pédaler sereinement au quotidien.
Au programme :
- découverte et réponses à toutes vos questions sur le service Vélo MAT,
- infos pratiques sur la réservation de vélos à bord des TER,
- conseils pour utiliser l’abri vélo sécurisé en gare,
- focus sur les aménagements cyclables et le code vu du guidon,
- et un atelier de révision vélo pour repartir en toute sérénité
Un moment ouvert à toutes et tous, pour s’informer, échanger et (re)découvrir le vélo le temps d’une escale.
Action animée par les associations Pass Mobilité, A Vélo Malo et les différents partenaires : SNCF Gares & Connexion, Région Bretagne, Saint-Malo Agglomération
Parvis Gare de Saint-Malo Gare saint-malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne
Et si vous faisiez une pause en gare pour discuter vélo ? Profitez gratuitement des conseils (sécurité, aménagement, réservation vélo + train) et d’une révision de votre vélo entre 11h et 14h.
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Soirée Gaming La Découverte Saint-Malo 7 mai 2026
- Concert chœur et orgues : Vers la lumière ! Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 9 mai 2026
- Concert Vers la lumière Chœur d’Enfants de Bretagne Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 9 mai 2026
- Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo 9 mai 2026
- Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo 10 mai 2026