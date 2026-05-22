Carrefour des pratiques collectives Théâtre de l’Hermine Saint-Malo

Saint-Malo

Carrefour des pratiques collectives

Théâtre de l’Hermine 6 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Cet événement met à l’honneur tous les ensembles du Conservatoire !

De celui de classe au grand orchestre, en passant par les choeurs, les musiques actuelles… Venez les découvrir à travers deux contes musicaux Pacaritambo par les classes de Formation Musicale, écrit par Jean Colas et mis en musique par Jérôme Prod’homme,

ou encore Atchafalaya d’Isabelle Aboulker, interprété par des écoliers malouins accompagnés d’un semble d’enseignants du Conservatoire. .

Théâtre de l’Hermine 6 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 32 25

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English :

L’événement Carrefour des pratiques collectives Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel