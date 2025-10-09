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Fête du jeu – Atelier vélo, Esplanade Bougainville Saint-Malo, Saint-Malo

Fête du jeu – Atelier vélo, Esplanade Bougainville Saint-Malo, Saint-Malo

Fête du jeu – Atelier vélo, Esplanade Bougainville Saint-Malo, Saint-Malo samedi 30 mai 2026.

Lieu : Esplanade Bougainville Saint-Malo

Adresse : 12 rue du Grand Passage, Saint-Malo

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Fête du jeu – Atelier vélo Samedi 30 mai, 14h00 Esplanade Bougainville Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Esplanade Bougainville Saint-Malo 12 rue du Grand Passage, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
Profitez d’un parcours sécurisé de jeux à vélo et d’activités ludiques à la fête du jeu de Saint-Malo, samedi 30 mai entre 14h et 18h.

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