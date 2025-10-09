16ème Conférence de l’AIRL-SCM, IUT de Saint-Malo, Saint-Malo

16ème Conférence de l’AIRL-SCM 26 – 28 mai IUT de Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T09:00:00+02:00 – 2026-05-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Les bouleversements économiques, géopolitiques, technologiques, environnementaux et sociaux ont instauré une ère de mutations, qu’elles soient progressives ou radicales, dans la gestion des chaînes d’approvisionnement (Covid, guerre en Ukraine, piraterie maritime, etc.). En ces périodes de turbulences accrues, la volatilité de la demande, la dégradation de la fiabilité de l’offre et la mise en lumière des ressources limitées de notre planète exigent une vision de la gestion des supply chains plus globale, agile et résiliente. Les défis sociaux et éthiques liés à l’utilisation des nouvelles technologies (Intelligence Artificielle, Big Data Analytics, Internet des Objets, Blockchain, automatisation, etc.) sont devenus centraux dans la réalité quotidienne des professionnels, tout comme dans de nombreux travaux de recherche. Par ailleurs, les questions d’équité, de diversité et d’inclusion au sein des chaînes logistiques émergent comme des enjeux incontournables. Les problématiques liées à l’évolution des supply chains mobilisent naturellement la communauté des chercheurs en sciences de gestion, mais également celle des chercheurs en génie industriel. Cette conférence offre ainsi une belle opportunité de croiser les regards entre deux communautés abordant des problématiques proches à travers des méthodologies différentes.

La 16ᵉ édition de la conférence de l’AIRL-SCM a pour ambition de rassembler chercheurs et professionnels afin d’échanger sur leurs travaux de recherche et sur les applications actuelles et futures dans le domaine du supply chain management.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://airl-scm-2026.sciencesconf.org/?lang=fr »}]

Ruptures et transitions : quel avenir pour les supply chains ?