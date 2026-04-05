La Nuit des Musées Manoir Jacques Cartier Rothéneuf Saint-Malo
La Nuit des Musées Manoir Jacques Cartier Rothéneuf Saint-Malo samedi 23 mai 2026.
Saint-Malo
La Nuit des Musées Manoir Jacques Cartier
Rothéneuf Manoir Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-24 01:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit des Musées, le manoir de Jacques Cartier donne rendez-vous aux noctambules. Les lumières de la nuit offrent une vision différentes de découvrir ou redécouvrir Jacques Cartier dans une ambiance particulière. Le manoir Jacques Cartier est labellisé par le Ministère de la Culture Maison des Illustres
Samedi 23 mai 2026 de 20h à 01h (fermeture de la billetterie à 23h30. Visite guidée gratuite)
Manoir Jacques Cartier, rue David Macdonald Stewart
Visites guidées d’environ 1h plusieurs départs de visite durant la soirée, réservation fortement conseillée.
Plus d’infos 02 99 40 97 73 musee.jacques.cartier@saint-malo.fr .
Rothéneuf Manoir Jacques Cartier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 97 73
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English : La Nuit des Musées Manoir Jacques Cartier
L’événement La Nuit des Musées Manoir Jacques Cartier Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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