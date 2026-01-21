Etonnants Voyageurs Saint-Malo

Etonnants Voyageurs

Étonnants Voyageurs festival international du livre et du film de Saint-Malo du 23 au 25 mai 2026

Au programme des rencontres littéraires avec plus de 150 invités, des projections de films, des ateliers, des spectacles et des concerts, sans oublier l’incontournable salon du livre gratuit.

Rendez-vous au Palais du Grand Large, au Salon du livre du Quai Saint-Malo, au Cinéma Le Vauban 2 de la Médiathèque la Grande Passerelle, et, comme chaque année, partout ailleurs dans la ville. .

Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 31 05 74

