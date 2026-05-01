Festival Lycéens sur les planches Saint-Servan Saint-Malo

Saint-Malo

Festival Lycéens sur les planches

Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-11

Le festival Lycéens sur les planches réunit des jeunes comédiens de différents pays autour d’une même passion le théâtre en langue française.

Son objectif est de partager un acte artistique fort, une expérience collective riche, où toutes formes d’art se côtoient, la peinture, le cinéma, l’écriture, la danse, la musique … pour traverser cette période dans laquelle être, construire et rêver ensemble importent plus que jamais. .

Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement Festival Lycéens sur les planches Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel