Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo
Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo dimanche 10 mai 2026.
Saint-Malo
Saint-Malo en chapeau !
7 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Il s’agit d’une promenade chapeautée. Cette promenade est ouverte à toutes et tous, il suffit de porter un chapeau. Tous les types de chapeaux sont acceptés, du plus élégant au plus loufoque, en passant par le classique, l’historique, le populaire, le vintage etc… .
7 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 87 81 10
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English :
L’événement Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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