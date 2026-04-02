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Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo

Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 7 Place Bouvet

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-10T11:00:00

Fin : 2026-05-10T12:30:00

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Malo

Saint-Malo en chapeau !

7 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Il s’agit d’une promenade chapeautée. Cette promenade est ouverte à toutes et tous, il suffit de porter un chapeau. Tous les types de chapeaux sont acceptés, du plus élégant au plus loufoque, en passant par le classique, l’historique, le populaire, le vintage etc…   .

7 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 87 81 10 

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English :

L’événement Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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