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Mai à Vélo, Groupe Hospitalier Rance Emeraude, Saint-Malo

Mai à Vélo, Groupe Hospitalier Rance Emeraude, Saint-Malo

Mai à Vélo, Groupe Hospitalier Rance Emeraude, Saint-Malo mardi 5 mai 2026.

Lieu : Groupe Hospitalier Rance Emeraude

Adresse : rue de La Marne 35400 Saint-Malo

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Mai à Vélo 5 – 28 mai Groupe Hospitalier Rance Emeraude Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T08:00:00+02:00 – 2026-05-28T10:30:00+02:00

Ateliers de réparation vélos à destination des professionnels du groupe hospitalier.
Plusieurs ateliers sur plusieurs sites Saint-Malo / Dinan / Cancale

Groupe Hospitalier Rance Emeraude rue de La Marne 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
ateliers de réparation vélos

Groupe Hospitalier Rance Emeraude

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