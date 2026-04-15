Mai à Vélo, Groupe Hospitalier Rance Emeraude, Saint-Malo

Mai à Vélo 5 – 28 mai Groupe Hospitalier Rance Emeraude Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T08:00:00+02:00 – 2026-05-28T10:30:00+02:00

Ateliers de réparation vélos à destination des professionnels du groupe hospitalier.

Plusieurs ateliers sur plusieurs sites Saint-Malo / Dinan / Cancale

Groupe Hospitalier Rance Emeraude rue de La Marne 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

ateliers de réparation vélos

Groupe Hospitalier Rance Emeraude