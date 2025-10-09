Soirées Gaming La Découverte Saint-Malo
Soirées Gaming La Découverte Saint-Malo jeudi 9 octobre 2025.
Soirées Gaming
La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-12-04 23:00:00
Date(s) :
2025-10-09 2025-11-06 2025-12-04 2026-01-08
Venez découvrir l’espace jeux vidéo de la médiathèque !
Au programme, des jeux sur PC, Switch ou encore PS5, du rétro gaming, de la Réalité Virtuelle… En solo ou entre amis, vous trouverez forcément quelqu’un pour partager votre passion.
A partir de 16 ans.
Possibilité de venir avec son matériel. .
La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
L’événement Soirées Gaming Saint-Malo a été mis à jour le 2025-09-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel