Soirées Gaming La Découverte Saint-Malo

La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-12-04 23:00:00

2025-10-09 2025-11-06 2025-12-04 2026-01-08

Venez découvrir l’espace jeux vidéo de la médiathèque !

Au programme, des jeux sur PC, Switch ou encore PS5, du rétro gaming, de la Réalité Virtuelle… En solo ou entre amis, vous trouverez forcément quelqu’un pour partager votre passion.

A partir de 16 ans.

Possibilité de venir avec son matériel. .

