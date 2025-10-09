Récital : Jeux d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo Jeudi 14 mai, 18h00 Tarifs : 10,5 € / 5 € / Gratuit pour les élèves et les professeurs du Conservatoire

Le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » vous invite à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, découvrez un instrument aux mille facettes !

**Récital : Jeux d’orgue**

**Karol Mossakowski, grand orgue Cavaillé-Coll**

_Œuvres du répertoire symphonique (Reger, Vierne, Widor) & improvisations_

Organiste titulaire de la prestigieuse tribune de Saint-Sulpice à Paris, Karol Mossakowski est un artiste bien connu du public malouin.

Compositeur, interprète, il revient nous enchanter en tant qu’improvisateur !

Le grand orgue Cavaillé-Coll sera son aire de jeux :

un parcours atypique nous emmènera à la découverte des sonorités symphoniques de l’instrument avec des improvisations minimalistes mettant en valeur des timbres bien spécifiques.

Des pages du grand répertoire romantique viendront aussi enrichir ce récital qui s’annonce captivant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-14T19:30:00.000+02:00

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http://www.laroutedesorgues.weebly.com laroutedesorgues@gmail.com

Eglise Sainte-Croix 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine



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