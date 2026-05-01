Fête du Nautisme Plage de l’Evantail Saint-Malo

Saint-Malo

Fête du Nautisme

Plage de l’Evantail Intra-Muros Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Chaque année depuis 1990, les clubs sportifs de Saint-Malo s’unissent pour proposer une grande journée dédiée aux activités nautiques et de plage. Accessible à tous, cet événement est l’occasion idéale de découvrir et de tester de nombreuses disciplines sur l’eau, dans l’eau, sous l’eau et sur le sable, dans le cadre naturel exceptionnel du littoral malouin.

Cette grande fête sportive permet également de valoriser le patrimoine culturel et maritime de Saint-Malo, tout en favorisant les rencontres avec les associations locales. Petits et grands pourront s’initier gratuitement à différentes activités, échanger avec les clubs et profiter d’une journée conviviale tournée vers la mer.

Samedi 16 mai 2026 de 9h30 à 17h30

Plage de l’Éventail

Événement organisé par l’Office des Sports et du Nautisme de Saint-Malo (OSEN). .

Plage de l’Evantail Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 04 55

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English :

L’événement Fête du Nautisme Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel