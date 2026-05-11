Croisière Chateaubriand destination Le Prat avec animation musicale Saint-Malo
Croisière Chateaubriand destination Le Prat avec animation musicale Saint-Malo vendredi 15 mai 2026.
Saint-Malo
Croisière Chateaubriand destination Le Prat avec animation musicale
Gare maritime Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:45:00
fin : 2026-05-15 22:45:00
Date(s) :
2026-05-15
Embarquez pour une soirée à l’ambiance chaleureuse avec le groupe ‘La Godaille’ des chansons à chanter et à danser, par un trio dynamique et passionné ! Un répertoire de chansons françaises traditionnelles aux influences swing, musette et celtique…
Une tempête musicale assurée !
Le Chef Thierry vous propose 3 menus Artimon, Misaine et Végétarien ou 1 formule ‘brigantine’ et 1 menu enfant <12 ans Merci de réserver et choisir votre menu directement en ligne. Les prix comprennent le menu et la croisiere 3H. Informations 02 99 46 44 40 ou email contact@chateaubriand.com Embarquement 19h30 départ du bateau 19h45 retour 22h45 Reservation https://www.chateaubriand.com/diner-croisiere-animation-musicale-a171.html . Gare maritime Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Croisière Chateaubriand destination Le Prat avec animation musicale Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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