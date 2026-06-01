Saint-Malo

Fête de la Musique

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Saint-Malo Infos à venir sur saint-malo.fr et les réseaux sociaux de la Ville. .

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Fête de la Musique Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel