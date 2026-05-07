Conférence Les Corsaires autour du monde Auditorium du Carré/Edeis Saint-Malo

Saint-Malo

Conférence Les Corsaires autour du monde

Auditorium du Carré/Edeis 4 Avenue Louis Martin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 14:30:00

fin : 2026-06-15 16:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Conférence Les corsaires autour du monde , proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Saint-Malo (SHAASM), en partenariat avec l’Association des Descendants de Capitaines Corsaires (ADCC), et animée par Patrice Decenciere. Cette conférence se tient dans le cadre des 400 ans de la Marine Nationale.

Accueil du public à partir de 14h et priorité donnée aux adhérents jusqu’à 14h15

Durée 1h30 .

Auditorium du Carré/Edeis 4 Avenue Louis Martin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 51 37 22

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English :

L’événement Conférence Les Corsaires autour du monde Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel