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Conférence Les Corsaires autour du monde Auditorium du Carré/Edeis Saint-Malo

Conférence Les Corsaires autour du monde Auditorium du Carré/Edeis Saint-Malo lundi 15 juin 2026.

Lieu : Auditorium du Carré/Edeis

Adresse : 4 Avenue Louis Martin

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Malo

Conférence Les Corsaires autour du monde

Auditorium du Carré/Edeis 4 Avenue Louis Martin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:30:00
fin : 2026-06-15 16:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Conférence Les corsaires autour du monde , proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Saint-Malo (SHAASM), en partenariat avec l’Association des Descendants de Capitaines Corsaires (ADCC), et animée par Patrice Decenciere. Cette conférence se tient dans le cadre des 400 ans de la Marine Nationale.

Accueil du public à partir de 14h et priorité donnée aux adhérents jusqu’à 14h15
Durée 1h30   .

Auditorium du Carré/Edeis 4 Avenue Louis Martin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 51 37 22 

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English :

L’événement Conférence Les Corsaires autour du monde Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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