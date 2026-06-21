Informations pratiques

Saint-Malo

Tous dehors !

Parc de la Briantais Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Chaque année, l’Espace 1000 jours de la Ville de Saint-Malo organise en lien avec les acteurs locaux du territoire un après-midi convivial au parc de la Briantais à destination des familles et des enfants de 0 à 10 ans. Cette cinquième édition aura pour thème

Tous à bord ! En route vers les Antilles , clin d’œil avec la Route du rhum Destination Guadeloupe.

Au programme de 14 h à 18 h

-Des bacs et des valises d’exploration

-Des jeux d’adresse

-Un parcours de motricité pour les petits

-Un espace bébé

-Un manège à traction parentale

-De la peinture sur une grande voile

-Des jeux de société

-Des ateliers créatifs (landart, origami, moulins à vents …)

-Le café associatif inclusif Chapi Chat Pô

-Un flash mob de la Fête des Corsaires

La journée se clôturera à 18 h par un spectacle familial intitulé L’apprenti Pirat’ par la compagnie L’Hémisphère de l’Ouest. .

Parc de la Briantais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 58 00

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English :

L’événement Tous dehors ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel