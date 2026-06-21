Tous dehors ! Saint-Malo
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Tous dehors !
Parc de la Briantais Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Chaque année, l’Espace 1000 jours de la Ville de Saint-Malo organise en lien avec les acteurs locaux du territoire un après-midi convivial au parc de la Briantais à destination des familles et des enfants de 0 à 10 ans. Cette cinquième édition aura pour thème
Tous à bord ! En route vers les Antilles , clin d’œil avec la Route du rhum Destination Guadeloupe.
Au programme de 14 h à 18 h
-Des bacs et des valises d’exploration
-Des jeux d’adresse
-Un parcours de motricité pour les petits
-Un espace bébé
-Un manège à traction parentale
-De la peinture sur une grande voile
-Des jeux de société
-Des ateliers créatifs (landart, origami, moulins à vents …)
-Le café associatif inclusif Chapi Chat Pô
-Un flash mob de la Fête des Corsaires
La journée se clôturera à 18 h par un spectacle familial intitulé L’apprenti Pirat’ par la compagnie L’Hémisphère de l’Ouest. .
Parc de la Briantais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 58 00
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English :
L’événement Tous dehors ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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