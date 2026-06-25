Concert Canto General Pablo Neruda et Mikis Theodorakis Eglise St Jean l’Evangéliste Saint-Malo

Saint-Malo

Concert Canto General Pablo Neruda et Mikis Theodorakis

Eglise St Jean l’Evangéliste Bd Léonce Demalvilain Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le chœur du Canto dirigé par Pierre-Emmanuel Clair est accompagné aux percussions par Quentin Giraud et au piano par Martine Boucher & Agnès Sagot. Les choristes mettent toute leur énergie pour vous raconter l’histoire de l’Amérique du Sud et de ses habitants au fil des poèmes du Canto General de Pablo Neruda, mis en musique par Mikis Theodorakis.

Vous traverserez l’époque géologique et précolombienne. Vous découvrirez le surgissement de la terre, des fleuves, des rivières, de la végétation et des animaux, la beauté des paysages de l’Amérique du sud, de sa faune et de sa flore.

Puis, viendront les conquistadores avides de puissance, persécutant et détruisant tout sur leur passage. Vous entendrez les cris de révolte des indiens et leur résistance face à la colonisation, leur combat pour la liberté. Vous vous laisserez gagner par les rythmes particuliers et les mélodies magnifiant des textes profonds qui dégagent une émotion intense.

Ce chant est un hymne au respect de toute forme de vie. .

Eglise St Jean l’Evangéliste Bd Léonce Demalvilain Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 45 24 63 30

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L’événement Concert Canto General Pablo Neruda et Mikis Theodorakis Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel