Le live du vendredi La Découverte Saint-Malo
Le live du vendredi La Découverte Saint-Malo vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Malo
Le live du vendredi
La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le prochain Live du Vendredi à la médiathèque René Couanau, le 3 juillet, fera la part belle aux Voies de guitares en duo.
Rendez-vous à partir de 18 h. Gratuit.
Dans le cadre du festival Folklores du Monde (du 7 au 12 juillet) .
La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
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English :
L’événement Le live du vendredi Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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