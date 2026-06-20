Le live du vendredi La Découverte Saint-Malo

Saint-Malo

Le live du vendredi

La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le prochain Live du Vendredi à la médiathèque René Couanau, le 3 juillet, fera la part belle aux Voies de guitares en duo.

Rendez-vous à partir de 18 h. Gratuit.

Dans le cadre du festival Folklores du Monde (du 7 au 12 juillet) .

La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

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English :

L’événement Le live du vendredi Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel