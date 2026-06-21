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SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo

SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Esplanade Saint-Vincent
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Malo

SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Saint-Malo, prépare-toi ! Le 7 juillet, on débarque en force ! DJ Leki aux platines, Da Titcha au micro, la crème des rappeurs locaux avec K8pas, Zosterae et des grosses pointures du Bboying. Entre battles spectaculaires, concerts et open-mic bouillant, viens montrer ton flow ou chiller entre potes ! Pour finir en beauté, DJ Leki nous balancera un set de pur Hip-Hop aux vibrations Afro-Shatta actuelles.

Old School, New School, sors tes plus belles sneakers, la culture Hip-Hop prend le contrôle !   .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45 

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English :

L’événement SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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