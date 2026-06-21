SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo
SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo mardi 7 juillet 2026.
Saint-Malo
SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Saint-Malo, prépare-toi ! Le 7 juillet, on débarque en force ! DJ Leki aux platines, Da Titcha au micro, la crème des rappeurs locaux avec K8pas, Zosterae et des grosses pointures du Bboying. Entre battles spectaculaires, concerts et open-mic bouillant, viens montrer ton flow ou chiller entre potes ! Pour finir en beauté, DJ Leki nous balancera un set de pur Hip-Hop aux vibrations Afro-Shatta actuelles.
Old School, New School, sors tes plus belles sneakers, la culture Hip-Hop prend le contrôle ! .
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45
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English :
L’événement SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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