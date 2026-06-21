Saint-Malo

SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Saint-Malo, prépare-toi ! Le 7 juillet, on débarque en force ! DJ Leki aux platines, Da Titcha au micro, la crème des rappeurs locaux avec K8pas, Zosterae et des grosses pointures du Bboying. Entre battles spectaculaires, concerts et open-mic bouillant, viens montrer ton flow ou chiller entre potes ! Pour finir en beauté, DJ Leki nous balancera un set de pur Hip-Hop aux vibrations Afro-Shatta actuelles.

Old School, New School, sors tes plus belles sneakers, la culture Hip-Hop prend le contrôle ! .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

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English :

L’événement SOIRÉE HIP HOP LA CIE PRIMITIF Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel