Exposition Izra Rue Salvador Allende Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Exposition Izra

Rue Salvador Allende Pôle jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Julie Delmas est lauréate d’une bourse projet jeune-Ville de Saint-Malo. Elle exposera ses œuvres sensibles et puissantes, entre Saturation et Respiration , au Pôle Jeunesse, du 7 au 24 juillet. Artiste à découvrir !

Entrée libre .

Rue Salvador Allende Pôle jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 20 86 03

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English :

L’événement Exposition Izra Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel