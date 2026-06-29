Exposition Izra Rue Salvador Allende Saint-Malo
mardi 7 juillet 2026 · Rue Salvador Allende · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Exposition Izra
Rue Salvador Allende Pôle jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24
Julie Delmas est lauréate d’une bourse projet jeune-Ville de Saint-Malo. Elle exposera ses œuvres sensibles et puissantes, entre Saturation et Respiration , au Pôle Jeunesse, du 7 au 24 juillet. Artiste à découvrir !
Entrée libre .
Rue Salvador Allende Pôle jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 20 86 03
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English :
L’événement Exposition Izra Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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