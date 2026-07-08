ELISA ET LE TRÉSOR DE PUCK LE MARIN espace bougainville Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

ELISA ET LE TRÉSOR DE PUCK LE MARIN

espace bougainville 12 Rue du Grand Passage Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Jeu de piste dans le quartier de la Découverte départ et arrivée derrière l’espace Bougainville

-10h-12h (réservé aux groupes en priorité)

-14h-16h30 (ouvert à tous)

Saurez-vous aider Elisa à retrouver le trésor de Puck le marin ?

Son oncle du bout du monde lui promet une belle découverte, mais le quartier a bien changé depuis qu’il est parti naviguer sur les mers lointaines !

Un jeu de piste animé par des comédiens pour en apprendre davantage sur l’histoire de Saint-Malo !

À partir de 7 ans. Sans réservation .

espace bougainville 12 Rue du Grand Passage Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

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English :

L’événement ELISA ET LE TRÉSOR DE PUCK LE MARIN Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel