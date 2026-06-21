VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le chef québécois Jean-Christophe Beaudin vous fait découvrir un terroir surprenant.

Un voyage gustatif à la rencontre de produits d’exception et d’une approche inventive et savoureuse. .

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel