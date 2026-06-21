VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo
jeudi 9 juillet 2026 · Maison du Québec, Intra-Muros · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC
Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le chef québécois Jean-Christophe Beaudin vous fait découvrir un terroir surprenant.
Un voyage gustatif à la rencontre de produits d’exception et d’une approche inventive et savoureuse. .
Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32
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English :
L’événement VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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