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VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo

jeudi 9 juillet 2026 · Maison du Québec, Intra-Muros · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison du Québec, Intra-Muros
Adresse
2 Place du Québec
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Le chef québécois Jean-Christophe Beaudin vous fait découvrir un terroir surprenant.
Un voyage gustatif à la rencontre de produits d’exception et d’une approche inventive et savoureuse.   .

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32 

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English :

L’événement VOYAGE GOURMAND AU QUÉBEC Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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