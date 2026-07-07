Very Bad Spy Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Very Bad Spy

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02 22:10:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-08

Spectacle tout public Comique

Sir John, le plus drôle des agents secrets revient !

Dans cette comédie délirante, véritable parodie de films d’action, venez (re)découvrir les aventures de cet agent secret pas comme les autres, à la croisée de James Bond et Tex Avery.

À grand renfort de gadgets ultra sophistiqués, John tente de remplir sa mission avec style. Mais c’est sans compter sur son incroyable aptitude à commettre des gaffes qui transforment les situations ordinaires en catastrophes irréparables.

Ce héros tout droit sorti d’un monde qui n’a rien à envier à celui des Monthy Python nous transporte dans un univers ou créatures de rêves et voitures somptueuses ont laissé la place à l’absurde et au rire.

Auteurs Olivier SIRJOHN & Marie-Eva PENARANDA

Interprétation Olivier SIR JOHN

Mise en scène Marie-Eva PENARANDA

Conception décors Vincent Van Gogh, Le Douanier Rousseau, Picasso, Magritte, Hopper, Paul Klee. .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement Very Bad Spy Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel