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Very Bad Spy Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

dimanche 2 août 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre Chateaubriand
Adresse
6 Rue Grout de Saint-Georges
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Very Bad Spy

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02 22:10:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-08

Spectacle tout public Comique
Sir John, le plus drôle des agents secrets revient !
Dans cette comédie délirante, véritable parodie de films d’action, venez (re)découvrir les aventures de cet agent secret pas comme les autres, à la croisée de James Bond et Tex Avery.
À grand renfort de gadgets ultra sophistiqués, John tente de remplir sa mission avec style. Mais c’est sans compter sur son incroyable aptitude à commettre des gaffes qui transforment les situations ordinaires en catastrophes irréparables.
Ce héros tout droit sorti d’un monde qui n’a rien à envier à celui des Monthy Python nous transporte dans un univers ou créatures de rêves et voitures somptueuses ont laissé la place à l’absurde et au rire.

Auteurs Olivier SIRJOHN & Marie-Eva PENARANDA
Interprétation Olivier SIR JOHN
Mise en scène Marie-Eva PENARANDA
Conception décors Vincent Van Gogh, Le Douanier Rousseau, Picasso, Magritte, Hopper, Paul Klee.   .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61 

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English :

L’événement Very Bad Spy Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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