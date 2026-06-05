Braderie et vide-grenier de Paramé Paramé Saint-Malo

Saint-Malo

Braderie et vide-grenier de Paramé

Paramé Centre de Paramé Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Chaque été, la braderie de Paramé anime les rues du quartier et rassemble habitants, visiteurs et commerçants dans une ambiance conviviale. Organisée par l’Association des Commerçants de Paramé, cette journée incontournable de l’été malouin invite petits et grands à venir chiner, vendre et profiter des bonnes affaires au cœur de Saint-Malo.

Tout au long de la journée, les stands investiront le bourg de Paramé ainsi que le boulevard de Rochebonne pour une grande braderie ouverte à tous. L’occasion idéale de flâner dans les rues, découvrir les commerces du quartier et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Paramé Centre de Paramé Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Braderie et vide-grenier de Paramé Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel