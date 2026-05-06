Saint-Malo

Le Lys sous l’érable au Fort du Petit Bé

Fort du Petit Bé Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:15:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Partez à l’aventure et traversez le temps en découvrant le fort Vauban du Petit Bé tel qu’il vivait en 1756. Plus de 25 reconstituteurs de France et du Québec seront présents pour vous faire revivre l’histoire de Saint-Malo et du Petit Bé.

Au programme, visite du fort entièrement habité comme au XVIIIe siècle, démonstration de tir à la poudre noire, cuisine d’antan, fabrication de balle et de bougies, ateliers divers.

Comment s’y rendre ? Vous rejoindrez le Fort du Petit Bé par la terre, via la plage de bon secours à Saint-Malo, à haute marée.

Alors n’attendez pas et réserver votre voyage au XVIIIe siècle !

Réservation https://www.helloasso.com/associations/le-lys-sous-l-erable/evenements/le-lys-sous-l-erable-au-fort-du-petit-be .

Fort du Petit Bé Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 08 03 84

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L’événement Le Lys sous l’érable au Fort du Petit Bé Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel