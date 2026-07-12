Du sable sur les planches Intra-muros Saint-Malo
jeudi 16 juillet 2026 · Intra-muros · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Du sable sur les planches
Intra-muros 7 Impasse des Tilleuls Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:30:00
fin : 2026-07-19 20:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Festival de théâtre amateur et professionnel du théâtre partout dans intramuros et pour tous comédies; spectacles enfants, drames, poésie, théâtre et musique, improvisation … 30 spectacles issus du théâtre amateur et professionnel vous attendent du 16 au 19 juillet à Saint-Malo Intra-Muros. .
Intra-muros 7 Impasse des Tilleuls Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 84 47 69
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English :
L’événement Du sable sur les planches Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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