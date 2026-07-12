Du sable sur les planches Intra-muros Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Du sable sur les planches

Intra-muros 7 Impasse des Tilleuls Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:30:00

fin : 2026-07-19 20:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Festival de théâtre amateur et professionnel du théâtre partout dans intramuros et pour tous comédies; spectacles enfants, drames, poésie, théâtre et musique, improvisation … 30 spectacles issus du théâtre amateur et professionnel vous attendent du 16 au 19 juillet à Saint-Malo Intra-Muros. .

Intra-muros 7 Impasse des Tilleuls Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 84 47 69

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English :

L’événement Du sable sur les planches Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel