Informations pratiques

Saint-Malo

Fête nationale & Feu d’artifice

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Mardi 14 juillet 2026, jour de fête Nationale française, joignez-nous pour une foule d’animations

Au programme de la journée

11h Cérémonie patriotique, esplanade du Souvenir à Rocabey.

BAL COSMOPOLITE COLLECTIF LE GRAND POP

Parking de la Gare Maritime

17 h 30-19 h 1re partie

23 h 30-1 h 2e partie

Le Grand POP vous embarque dans un voyage autour du monde à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser les peuples de tous les continents ! Dans ce bal cosmopolite se succèdent les standards de biguine antillaise, les cumbias colombiennes et les sambas brésiliennes, s’entremêlent la valse parisienne et les tarentelles napolitaines, la musique franco-arabe d’Alger et la frénésie balkanique, ou encore les cha cha cha et boléros cubains, disco… côtoient l’afro-beat et la rumba congolaise.

ANIMATION MUSICALE EDWIN

Rond-point Mahé de la Bourbonnais 21 h

FEU D’ARTIFICE

Sur le Môle des Noires 23 h 10

Sur le thème des grands aventuriers malouins air, terre et mer. .

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

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English :

L’événement Fête nationale & Feu d’artifice Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel