Fête nationale & Feu d’artifice Saint-Malo
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Fête nationale & Feu d’artifice
Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Mardi 14 juillet 2026, jour de fête Nationale française, joignez-nous pour une foule d’animations
Au programme de la journée
11h Cérémonie patriotique, esplanade du Souvenir à Rocabey.
BAL COSMOPOLITE COLLECTIF LE GRAND POP
Parking de la Gare Maritime
17 h 30-19 h 1re partie
23 h 30-1 h 2e partie
Le Grand POP vous embarque dans un voyage autour du monde à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser les peuples de tous les continents ! Dans ce bal cosmopolite se succèdent les standards de biguine antillaise, les cumbias colombiennes et les sambas brésiliennes, s’entremêlent la valse parisienne et les tarentelles napolitaines, la musique franco-arabe d’Alger et la frénésie balkanique, ou encore les cha cha cha et boléros cubains, disco… côtoient l’afro-beat et la rumba congolaise.
ANIMATION MUSICALE EDWIN
Rond-point Mahé de la Bourbonnais 21 h
FEU D’ARTIFICE
Sur le Môle des Noires 23 h 10
Sur le thème des grands aventuriers malouins air, terre et mer. .
Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45
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English :
L’événement Fête nationale & Feu d’artifice Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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