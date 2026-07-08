Informations pratiques

Saint-Malo

Aventures dessinées cours de dessin

Intra-Muros Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-30

L’esprit des balades dessinées

J’aimerais vous donner les moyens de visiter Saint-Malo autrement, vous inviter à prendre le temps d’observer avec attention et intention les paysages malouins que vous traversez pour rapporter de votre excursion ici des souvenirs dessinés.

J’aimerais vous faire découvrir des points de vue inspirants, hors du circuit touristique connu, en vous partageant à travers mes cours de dessin les techniques de base pour réaliser des croquis de voyage.

Pour qui ?

Pour tous les curieux, désireux de passer un moment authentique tous niveaux sans prérequis.

Quelle technique ?

Le dessin au crayon et la peinture aquarelle seront privilégiés.

où ?

Saint-Malo, sa côte sauvage, son horizon maritime, son sillon mythique, son architecture historique, son univers portuaire, ses bars incontournables… la ville nous offre une infinité de sujets à explorer, d’autant plus que sa lumière et son univers coloré sont en constant changement. .

Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 78 61 44

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English :

L’événement Aventures dessinées cours de dessin Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel