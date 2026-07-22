Les vacances d’été au Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo
lundi 3 août 2026 · Fonds de Dotation Roullier · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Les vacances d’été au Minerallium
Fonds de Dotation Roullier 29 Avenue Franklin Roosevelt Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26
Plongez dans le monde fascinant des minéraux, depuis l’apparition de la Vie sur Terre jusqu’à leur utilisation en agriculture !
Le Minerallium, exposition permanente du Fonds de Dotation Roullier, ouvre ses portes au public durant les vacances de printemps.
À travers une expérience unique d’immersion dans les profondeurs de la Terre, venez découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux, depuis la création de notre planète jusqu’à leur rôle essentiel dans la nutrition végétale, animale et donc humaine.
Informations pratiques
Visite guidée gratuite
Uniquement sur inscription
Durée 1h30
15 participants maximum par visite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Conseillé aux enfants à partir de 10 ans.
Juillet 2026
Lundi 6 (10h00), 13 (14h30), 20 (10h00 & 14h30), 27 (10h00)
Mardi 21 (10h00 & 14h30), 28 (10h00)
Mercredi 8 (10h00), 15 (10h00 & 14h30), 29 (10h00)
Jeudi 9 (10h00 & 14h30), 16 (10h00), 23 (10h00), 30 (10h00)
Août 2026
Lundi 3, 10, 24 (10h00)
Mardi 4, 11, 18 (10h00)
Mercredi 5, 12, 26 (10h00)
Jeudi 6, 13, 20 (10h00) .
Fonds de Dotation Roullier 29 Avenue Franklin Roosevelt Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 15 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les vacances d’été au Minerallium Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Imbreizhtigation enquête jacques Cartier Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo 22 juillet 2026
- Connexion(s) CORALIE ANDY Théâtre Chateaubriand Saint-Malo 22 juillet 2026
- ELISA ET LE TRÉSOR DE PUCK LE MARIN espace bougainville Saint-Malo 23 juillet 2026
- Le 7ème Continent Théâtre Chateaubriand Saint-Malo 24 juillet 2026
- Aventures dessinées cours de dessin Saint-Malo 30 juillet 2026