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AGENDA · Saint-Malo

Les vacances d’été au Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo

lundi 3 août 2026 · Fonds de Dotation Roullier · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Fonds de Dotation Roullier
Adresse
29 Avenue Franklin Roosevelt
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Les vacances d’été au Minerallium

Fonds de Dotation Roullier 29 Avenue Franklin Roosevelt Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Plongez dans le monde fascinant des minéraux, depuis l’apparition de la Vie sur Terre jusqu’à leur utilisation en agriculture !

Le Minerallium, exposition permanente du Fonds de Dotation Roullier, ouvre ses portes au public durant les vacances de printemps.

À travers une expérience unique d’immersion dans les profondeurs de la Terre, venez découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux, depuis la création de notre planète jusqu’à leur rôle essentiel dans la nutrition végétale, animale et donc humaine.

Informations pratiques

Visite guidée gratuite
Uniquement sur inscription
Durée 1h30
15 participants maximum par visite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Conseillé aux enfants à partir de 10 ans.

Juillet 2026

Lundi 6 (10h00), 13 (14h30), 20 (10h00 & 14h30), 27 (10h00)
Mardi 21 (10h00 & 14h30), 28 (10h00)
Mercredi 8 (10h00), 15 (10h00 & 14h30), 29 (10h00)
Jeudi 9 (10h00 & 14h30), 16 (10h00), 23 (10h00), 30 (10h00)

Août 2026

Lundi 3, 10, 24 (10h00)
Mardi 4, 11, 18 (10h00)
Mercredi 5, 12, 26 (10h00)
Jeudi 6, 13, 20 (10h00)   .

Fonds de Dotation Roullier 29 Avenue Franklin Roosevelt Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 15 62 

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English :

L’événement Les vacances d’été au Minerallium Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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