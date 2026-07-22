Les vacances d’été au Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Les vacances d’été au Minerallium

Fonds de Dotation Roullier 29 Avenue Franklin Roosevelt Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Plongez dans le monde fascinant des minéraux, depuis l’apparition de la Vie sur Terre jusqu’à leur utilisation en agriculture !

Le Minerallium, exposition permanente du Fonds de Dotation Roullier, ouvre ses portes au public durant les vacances de printemps.

À travers une expérience unique d’immersion dans les profondeurs de la Terre, venez découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux, depuis la création de notre planète jusqu’à leur rôle essentiel dans la nutrition végétale, animale et donc humaine.

Informations pratiques

Visite guidée gratuite

Uniquement sur inscription

Durée 1h30

15 participants maximum par visite

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conseillé aux enfants à partir de 10 ans.

Juillet 2026

Lundi 6 (10h00), 13 (14h30), 20 (10h00 & 14h30), 27 (10h00)

Mardi 21 (10h00 & 14h30), 28 (10h00)

Mercredi 8 (10h00), 15 (10h00 & 14h30), 29 (10h00)

Jeudi 9 (10h00 & 14h30), 16 (10h00), 23 (10h00), 30 (10h00)

Août 2026

Lundi 3, 10, 24 (10h00)

Mardi 4, 11, 18 (10h00)

Mercredi 5, 12, 26 (10h00)

Jeudi 6, 13, 20 (10h00) .

Fonds de Dotation Roullier 29 Avenue Franklin Roosevelt Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 15 62

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English :

L’événement Les vacances d’été au Minerallium Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel