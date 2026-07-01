Le 7ème Continent Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Le 7ème Continent

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05

Spectacle Jeune public par la Compagnie La Passée

Théâtre, marionnette et vidéo à partir de 5 ans

Kam, une petite fille, suit à la radio les aventures de sa maman exploratrice partie à la recherche du continent de plastique. Une nuit, elle rêve de la rejoindre et découvre les animaux étranges qui peuplent ce lieu… Une exploration écologique pleine d’émotions.

Avec Lyse Moyroud

Durée 1h .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement Le 7ème Continent Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel