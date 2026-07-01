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AGENDA · Saint-Malo

Le 7ème Continent Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

vendredi 24 juillet 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Théâtre Chateaubriand
Adresse
6 Rue Grout de Saint-Georges
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Le 7ème Continent

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05

Spectacle Jeune public par la Compagnie La Passée
Théâtre, marionnette et vidéo à partir de 5 ans

Kam, une petite fille, suit à la radio les aventures de sa maman exploratrice partie à la recherche du continent de plastique. Une nuit, elle rêve de la rejoindre et découvre les animaux étranges qui peuplent ce lieu… Une exploration écologique pleine d’émotions.

Avec Lyse Moyroud
Durée 1h   .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61 

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English :

L’événement Le 7ème Continent Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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