Le 7ème Continent Théâtre Chateaubriand Saint-Malo
vendredi 24 juillet 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Le 7ème Continent
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05
Spectacle Jeune public par la Compagnie La Passée
Théâtre, marionnette et vidéo à partir de 5 ans
Kam, une petite fille, suit à la radio les aventures de sa maman exploratrice partie à la recherche du continent de plastique. Une nuit, elle rêve de la rejoindre et découvre les animaux étranges qui peuplent ce lieu… Une exploration écologique pleine d’émotions.
Avec Lyse Moyroud
Durée 1h .
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
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English :
L’événement Le 7ème Continent Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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