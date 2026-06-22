UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Malo

Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi Intra Muros Saint-Malo

jeudi 16 juillet 2026 · Intra Muros · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Intra Muros
Adresse
Cathédrale Saint-Vincent
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi

Intra Muros Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Chœur du stage de chant choral et Orchestre symphonique de Saint-Malo
Maïna Guillamet, Dimitri Robinne, direction Pour ce rendez-vous incontournable de l’été, l’Orchestre Symphonique de Saint-Malo propose 2 œuvres d’Antonio Vivaldi. Accompagné par le chœur du festival,
le programme sera haut en couleur avec le fameux Gloria RV 589 ainsi qu’un concerto pour hautbois. Des œuvres vocales seront également chantées lors de ce concert.   .

Intra Muros Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 31 99 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)