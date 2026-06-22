Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi Intra Muros Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi

Intra Muros Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Chœur du stage de chant choral et Orchestre symphonique de Saint-Malo

Maïna Guillamet, Dimitri Robinne, direction Pour ce rendez-vous incontournable de l’été, l’Orchestre Symphonique de Saint-Malo propose 2 œuvres d’Antonio Vivaldi. Accompagné par le chœur du festival,

le programme sera haut en couleur avec le fameux Gloria RV 589 ainsi qu’un concerto pour hautbois. Des œuvres vocales seront également chantées lors de ce concert. .

Intra Muros Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 31 99 93

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English :

L’événement Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel